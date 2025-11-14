Tipo segnalazione: Disservizio

Sono veramente basito di come gestiscono le nostre strade, sta diventando un paradosso perché hanno fatto finta di mettere materiale nella buca senza risolvere il problema, e già avevo fatto la stessa segnalazione. Le istituzioni sono assenti e non è stato fatto il sopralluogo non ci siamo così.





Luogo: Strada, Giovan Battista Santangelo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

