San Giovanni La Punta- Con Decreto di nomina dell’ Arcivescovo Mons. Luigi Renna è stato nominato Presidente della Fondazione Pia Casa – Villa Angela il Rev. Don Agrippino Salerno.

Don Pino, così come lo chiamano i fedeli, ha subito stabilito un contatto familiare con i ragazzi di Villa Angela incontrando anche coloro che, quotidianamente si spendono preziosamente con il loro lavoro dono di servizio.

Le prime battute di Don Pino sono state un inno di ringraziamento per il lavoro svolto nelle precedenti amministrazioni.

“Grazie al fondatore Don Ugo Aresco, che ha dedicato tutta la sua vita all’opera, e a Padre Milazzo- dichiara Don Pino- per l’immediata continuità che ha dato attraverso il suo servizio”.

Don Pino si inserisce nel solco prezioso e significativo del lavoro svolto da tutti gli operatori valorizzando sin da subito le potenzialità di ciascuna persona.

“Il contatto umano- continua Don Pino- ci sprona ancora più a spenderci per un futuro che possa dare speranza”.

