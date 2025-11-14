CINISI 13 NOVEMBRE 2025 – È stata una giornata interamente dedicata alla prevenzione quella vissuta oggi a Cinisi, dove l’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’Asp di Palermo ha fatto tappa con i propri ambulatori mobili e con un’ampia offerta di servizi sanitari gratuiti. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia.

In Piazza Vittorio Emanuele Orlando, il “villaggio della salute” ha offerto per l’intera giornata screening gratuiti, consulenze specialistiche, vaccinazioni e servizi amministrativi, con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina ai cittadini.

“L’Open Day Itinerante è un modello che consente di portare la sanità vicino alle persone, favorendo l’accesso ai programmi di prevenzione e la consapevolezza del proprio stato di salute – ha sottolineato il Direttore sanitario, Antonino Levita, presente a Cinisi insieme al Direttore del distretto, Enzo Briganò – la grande partecipazione di oggi a Cinisi dimostra quanto sia forte la domanda di salute e quanto sia importante la sinergia tra istituzioni, associazioni e comunità locali. Desidero ringraziare – ha aggiunto Levita – l’Amministrazione comunale di Cinisi, il Distretto Lions 108Yb Sicilia e tutti gli operatori dell’Azienda per l’impegno e la dedizione che rendono possibile ogni tappa di questo percorso”.

Sono state complessivamente 627 le prestazioni erogate, di cui 39 screening mammografici, 25 Pap test e HPV test, distribuiti 29 Sof test per la prevenzione del tumore del colon retto, 41 screening per le infezioni sessualmente trasmesse, 53 controlli per il diabete, 38 screening audiometrici, 98 valutazioni cardiovascolari, 206 screening pediatrici visivi e logopedici, 41 vaccinazioni, 34 interventi di prevenzione del randagismo, 15 accessi allo sportello amministrativo e 8 controlli sulle malattie croniche non trasmissibili.

Dopo l’appuntamento di oggi a Cinisi, i camper e le unità mobili dell’Asp di Palermo si sposteranno martedì 18 novembre a Mezzojuso, dove tornerà il “villaggio della salute” con la consueta offerta gratuita di screening, vaccinazioni e servizi per la popolazione. (nr)





