Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso proposto da un Laboratorio di Analisi Cliniche, difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Ficano, Filippo Gallina e Francesco Di Vitale.

Con sentenza n. 949/2025, il TAR Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla struttura laboratoristica, condannando l’Azienda a pronunciarsi sull’istanza presentata il 24 ottobre 2024, con cui si chiedeva la quantificazione e l’assegnazione delle economie di spesa derivanti da prestazioni sanitarie erogate extra budget negli anni 2019 e 2020.

In particolare, il TAR ha stabilito che l’Azienda Sanitaria dovrà concludere i procedimenti entro novanta giorni: pena la possibile nomina di un commissario ad acta, riservata in caso di ulteriore inerzia.

Si tratta di una pronuncia che riafferma il diritto delle strutture accreditate a ricevere risposte puntuali e trasparenti dalla pubblica amministrazione, specie in ambiti delicati come quello dell’assistenza sanitaria.





