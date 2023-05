Sono appena rientrati dall’Ecuador dove si sono esibiti come headliners e hanno fatto ballare oltre quarantamila persone durante uno dei festivals più importanti e conosciuti di musica elettronica, il Mariana Festival: loro sono i Marnage, trio palermitano formato dai djs Giuseppe Lo Iacono, Giovanni Mangiapane e Marika Lo Iacono, sorella di Giuseppe. Venerdì 21 aprile , per l’etichetta Sinphony, quella del noto dj Timmy Trumpet, è uscito il loro nuovo brano “No More” che vede la collaborazione della cantante australiana Veronica Bravo, brano con cui intendono battere il loro record personale precedente ottenuto dalla loro canzone “Sky is Falling Down” che su Spotify ha totalizzato oltre i due milioni di ascolti. Il video, uscito il 26 aprile, in soli due giorni ha totalizzato quasi trentamila visualizzazioni, cifra che è destinata a crescere ancora. (Link al video www.youtube.com/watch?v=-ZSBrpYdO6I).

«L’idea di No more – dichiarano – riprende la melodia di una canzone finlandese di circa dieci anni fa, “Verkko Heiluu” di Turmion Kätilöt. Abbiamo cosi contattato Veronica, cantante australiana conosciuta per aver partecipato a X-Factor Australia. Una volta registrata la voce abbiamo passato il progetto al Dj Producer australiano Lockdown e una volta ultimato l’abbiamo proposta alla Sinphony Records di Timmy Trumpet. Per i Marnage – continuano – Timmy è stato sempre un punto di riferimento, ci ispiriamo molto a lui e alla sua musica. Potremmo definirci i suoi figli».

I Marnage, insieme dal 2016, si sono fatti conoscere grazie al remix del noto brano Despacito con cui sono riusciti a totalizzare milioni di visualizzazioni e streaming, risultati che gli fanno ottenere in pochissimo tempo la possibilità di essere mandati in rotazione radiofonica dai più noti network nazionali. Un sogno che si avvera. Il loro nome inizia così a circolare nell’ambiante del djing nazionale prima e quello internazionale dopo riuscendo, da li a poco, a firmare contratti con le più importanti etichette discografiche al mondo come la Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group e in ultimo la Spinnin’Records, etichetta del settore dance considerata tra le più importanti al mondo che annovera nel proprio roster djs di fama mondiale del calibro di David Guetta, Martin Garrix, Tiesto, Afrojack e ovviamente Timmy Trumpet, produttore e DJ della Hit mondiale Freaks grazie a cui hanno appena pubblicato la loro No More.

Il loro primo contratto importante arriva invece con la Revealed Recordings, etichetta del noto dj olandese Hardwell, al secolo Robbert van de Corput, produttore discografico e conduttore radiofonico nominato per ben due volte (nel 2013 e nel 2014) “Miglior dj al mondo” dalla rivista di settore Dj Mag. Ciò ha portato i Marnage a calcare le scene dei più importanti club della Germania e dell’Olanda – tra le tappe europee che preferiscono – luoghi in cui la EDM la fa da padrona e dove hanno avuto la possibilità di esibirsi a supporto di djs internazionali come Fedde Le Grand che li ha portati a sua volta ad essere supportati da colleghi illustri del settore come David Guetta che più volte ha suonato la loro musica durate i propri dj set.

Non solo Europa. Il trio palermitano gira tutto il mondo arrivando anche in Asia, in America giungendo fino a Doha, in Qatar, tappa che hanno scelto per aprire il loro tour internazionale del 2023, a cui ha fatto seguito quella a Manta, in Ecuador. Il loro sogno è quello di esibirsi nei più grandi festivals internazionali per uno dei quali, il Tomorrowland, sono già al lavoro.

