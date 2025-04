Dopo la Lifestar Malta Marathon, manifestazione che il magazine Forbes aveva inserito tra le 12 gare imperdibili del 2025, il Running Sicily-Coppa PackItalia si sposta a Catania. Giovedì prossimo 1 maggio è in programma la “Di corsa per Telethon”, VIII edizione della 10 Km. su strada con partenza alle 9.15 da Piazza Università.

La gara, organizzata dalla ASD Nissolino di Giuseppe Sciuto, è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta del Palazzo degli Elefanti, nell’ambito delle attività promosse dalla Fondazione Telethon. Oltre al traguardo sui 10 Km. (bronze label gara nazionale Fidal) è in programma l’1 maggio anche una non competitiva sulla stessa distanza ed una sui 2 Km.

“Il Running Sicily-Coppa PackItalia entra nel vivo – ha sottolineato Nando Sorbello, organizzatore del circuito internazionale quest’anno articolato in 5 tappe – dopo la splendida edizione della Maratona di Malta che ha visto alla partenza oltre 5000 atleti provenienti da 65 Paesi al mondo, torniamo nella nostra isola per 2 ‘novità’ assolute a Catania: la prima in programma il prossimo 1 maggio con la ‘Di corsa per Telethon’ e l’altra il 22 giugno a Sant’Alfio con la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della Pace – Trofeo PackItalia Sono 2 manifestazioni che si inseriscono emblematicamente nello spirito del Running Sicily che si pone sempre l’obiettivo di coniugare l’amore per la corsa con quello per la natura, la tradizione e l’arte. Il circuito culminerà il 19 ottobre con la XII Palermo International Half Marathon- Trofeo PackItalia, per poi concludersi come da tradizione il 30 novembre a Mazara del Vallo con la XVI Maratonina di Sicilia”.

Per tutte le informazioni sul circuito e sulle iscrizioni alla “Di Corsa per Telethon” (ancora aperte) basta collegarsi al sito internet www.runningisicily.it.

