Sarà presentato alle 18 di mercoledì 3 Giugno in piazzetta Bagnasco, dal Touring club italiano – Club di Territorio di Palermo, “Aperti per voi sotto le stelle”, la 21 esima edizione della grande festa diffusa in tutta Italia che, dal 12 al 14 giugno, aprirà le porte di luoghi straordinari e spesso poco conosciuti, grazie all’impegno dei volontari del Touring Club Italiano.

A Palermo, saranno protagonisti l’Archivio Storico Comunale di via Maqueda e la chiesa di San Ranieri e dei Santi Quaranta Martiri Pisani di piazza Quaranta Martiri alla Guilla.

A portare i saluti sarà il Console del Club di Territorio di Palermo. Presenterà l’Archivio Storico Comunale la responsabile Claudia Fucarino , insieme a Beatrice Buccheri, referente dell’allestimento e delle manifestazioni dell’archivio. La narrazione della Chiesa di San Ranieri e dei Quaranta Martiri Pisani sarà affidata a Salvo Damiano, confrate della Confraternita di Maria SS. dei Sette Dolori.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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