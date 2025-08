Il portacolori Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) al via dello Slalom Altofonte – Rebuttone, valido per il Trofeo d’Italia Sud e per il Campionato Siciliano

Gara test per il gentleman driver isolano, in vista dei prossimi impegni





Spaziando da una specialità all’altra, la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) sarà presente, infatti, al 9° Slalom Altofonte – Rebuttone, appuntamento doppiamente valido per il Trofeo d’Italia Sud e per il Campionato Siciliano, in programma questo fine settimana nel Palermitano. Una parentesi sportiva dove i colori del sodalizio presieduto da Eros Di Prima saranno affidati al rientrante ma “rallista” di formazione Angelo Cinque, in lizza nel Gruppo Autostoriche con la fida Fiat 128 Rally.





«Di fatto non sono uno slalomista, ma sono particolarmente affezionato all’evento sportivo parchitano: innanzitutto, perché si è trattato della mia prima gara disputata in assoluto e, inoltre, in quell’occasione (edizione 2017 ndr), sono stato accompagnato da una persona a me molto cara che oggi non c’è più» – ha raccontato Cinque alla vigilia – «Detto questo, proverò a sfruttare al meglio l’opportunità per testare la vettura, in vista dei prossimi impegni agonistici».

La competizione entrerà nel vivo domani mattina (domenica 3 agosto) con la disputa del giro di ricognizione, seguito dalle tre manchecronometrate che definiranno la classifica finale. Il tutto, lungo i 3800 metri del percorso ricavato su un tratto della SP5, in direzione Piana degli Albanesi.

