“Come cocci di luce incandescente siamo Etna” . Mostra personale di Giselle Treccarichi. Inaugurazione domenica 3 Agosto 2025 ore 19.00 presso Galleria Momentaneamente, Corso Regina Margherita 75 – Cesarò (ME). Visitabile fino a Ottobre

Un viaggio simbolico e visionario nel cuore dell’Etna: è questo il tema della mostra personale dell’artista Giselle Treccarichi, ospitata nella galleria Momentaneamente a Cesarò, nel Parco dei Nebrodi. Un percorso visivo e poetico che esplora l’anima femminile e maschile del vulcano, attraverso opere realizzate con tecniche miste, cenere e frammenti lavici.





In mostra in esclusiva nazionale, sei fotografie del poeta e artista francese Yves Bergeret tratte dal suo Poème su l’Etna, che saranno parte integrante del percorso espositivo, accompagnando le opere con versi e suggestioni visive. Ad arricchire l’esperienza, la colonna sonora originale sarà affidata all’album Etna (2009) del chitarrista Andrea Casaccio, scomparso nel 2022: undici tracce in dialogo con la materia e l’anima dell’Etna. Il tradizionale taglio d nastro inaugurale della mostra è affidato alla sindaca di Cesarò Katia Ceraldi.





L’evento è promosso in collaborazione tra la galleria Momentaneamente e la testata giornalistica FemeNews – Donne che fanno rete e notizia, fondata e diretta da Mariella Magazù. Giornale su carta e on line (www.femenews.it) e per cui l’artista dipinge ogni mese la prima pagina, è anche il media partner ufficiale





CALENDARIO EVENTI – ORE 19.00

Domenica 3 agosto – Il racconto del vuvulcano con Stefano Branca, direttore Osservatorio Etneo INGV e a seguire Il racconto del vino con Vincenzo Lo Mauro, enologo e AD Passopisciaro S.R.L. Degustazione vini

Sabato 9 agosto – Il paesaggio del gusto con l’azienda agricola Olio di Casa Virzì e i piccoli artisti di ArtMusic. Degustazione olio e live painting

Domenica 10 agosto – Cunti e canti popolari con Antonino Costanzo (Lupin), cantastorie e guida naturalistica

Sabato 16 agosto – Architettura e paesaggio lavico con l’architetto Calogero Brancatelli

Domenica 17 agosto – L’Etna per i ragazzi con la scrittrice Marinella Fiume e il romanzo La bambina di nome Etna (Algra Editore)

Venerdì 22 agosto – Donne e innovazione con la scrittrice Ester Rizzo e il libro Bertha Benz – Le 100 miglia che cambiarono la storia (Navarra Editore) Cesarò è raggiungibile in auto da Palermo, Catania e Messina (vedi mappa consigliata)

Moderazione degli incontri a cura della giornalista Mariella Magazù, direttrice di FemFemeNews.





Un progetto artistico e culturale realizzato con il contributo di esperti, le aziende presenti e le loro eccellenze, le bambine e i bambini del laboratorio ArtMusic, promosso dall’artista Giselle Treccarichi, presso l’Istituto Salesiano Figlie di Maria Ausiliatrice. Un’esperienza immersiva dove arte, territorio e parole si intrecciano sotto lo sguardo vivo dell’Etna.

Luogo: Galleria MOMENTANEAMENTE , Corso Regina Margherita , 75, CESARO’, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.