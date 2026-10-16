Palermo 16 ottobre 2026 – Una delegazione composta da circa 400 persone si recherà da Palermo a Roma, in aereo, treno e pullman, per partecipare alla manifestazione di domani della Via Maestra, promossa dalla Cgil e da oltre cento associazioni, per rivendicare lavoro, pace, ambiente, welfare, “così come indicato dalla Costituzione, la nostra Via Maestra”. Della delegazione della Cgil Palermo, con rappresentanti di tutte le categorie, fanno parte anche gli studenti dell’Udu e della Rete studentesca palermitana. Da Palermo partiranno anche delegazioni delle associazioni della Rete palermitana in difesa e per l’attuazione della Costituzione, tra cui Acli, Anpi, Arci, Lab.Dac, Federconsumatori, Auser, Sunia, centro Pio La Torre, centro Impastato.

Per la Cgil Palermo si tratta di dare continuità alla protesta contro il carovita e le ingiustizie sociali che è sfilata per le strade della città il 14 ottobre. “Le due manifestazioni – dice la Cgil Palermo – sono in stretto collegamento. Uniamo le lotte per parlare alla pancia del Paese, alle famiglie che col carovita e un carrello della spesa sempre più pesante non riescono ad arrivare a fine mese, per rilanciare proposte e rivendicazioni che mettono al centro l’aumento dei salari, il contrasto al lavoro precario e povero, misure per contrastare il caro carburante e il caro energia. Da Sud a Nord chiediamo un fisco giusto, la riduzione del carico fiscale su salari e pensioni, di tassare extra profitti rendite e grandi ricchezze e garantire la progressività fiscale: chi ha di più deve contribuire di più”.

Il concentramento è previsto alle ore 13.30 in Piazza della Repubblica. Da lì partirà il corteo che arriverà in Piazza del Popolo dove si alterneranno gli interventi dal palco. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

















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