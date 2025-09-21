Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda oggi la tragica vicenda di Giuseppina Savoca, bambina di soli dodici anni, uccisa a Palermo la sera del 19 settembre 1959. Giuseppina si trovava davanti alla casa della nonna, intenta a giocare come ogni bambino dovrebbe poter fare, quando un proiettile vagante la colpì durante una sparatoria. Trasportata d’urgenza in ospedale, morì tre giorni dopo a causa di complicazioni polmonari, lasciando un vuoto immenso nella comunità e nel cuore di chi la conosceva.

Quella stessa sera perse la vita Filippo Drago, cinquantenne proprietario di una profumeria, e rimase ferito suo nipote Giuseppe Gattuso. La violenza cieca di quell’episodio, che scosse profondamente Palermo, ricorda quanto fragili siano le vite dei più innocenti di fronte all’odio e alla brutalità. Giuseppina non era parte di alcun conflitto: era semplicemente una bambina. Eppure il suo destino fu spezzato dalla violenza degli adulti, dagli interessi criminali e dalle vendette che nulla hanno a che fare con la giustizia.

Oggi, commemorare Giuseppina significa ricordare che la società ha il dovere di proteggere i più piccoli, di garantire loro il diritto al gioco, alla vita e alla serenità. Significa riflettere sulle radici della violenza e sull’urgenza di costruire cittadini consapevoli, educati al rispetto della dignità altrui e alla legalità. La memoria di Giuseppina non è un semplice ricordo: è un richiamo a coltivare la pace, a educare le nuove generazioni alla responsabilità civile e a difendere la vita contro ogni forma di ingiustizia.

Il CNDDU rinnova il proprio impegno a promuovere, nelle scuole italiane, una cultura dei diritti umani fondata sul rispetto reciproco, sulla nonviolenza e sulla protezione dei più fragili. Ogni bambino ha diritto a crescere senza paura, e il ricordo di Giuseppina ci invita a non abbassare mai la guardia di fronte alla violenza, a trasmettere valori di giustizia e solidarietà e a fare della memoria uno strumento di cambiamento.

Questa tragedia rimane un monito civile: la scuola, la comunità, le famiglie hanno la responsabilità di educare alla pace e di opporsi con fermezza a ogni forma di sopraffazione. Ricordare Giuseppina significa anche impegnarsi concretamente per costruire una società in cui la violenza non sia mai una soluzione, in cui ogni vita sia considerata sacra e protetta. La sua storia ci accompagna ancora oggi, insegnandoci che il ricordo diventa forza e impegno quando ci spinge a costruire un futuro migliore, dove il rispetto dei diritti umani non sia mai un’idea astratta, ma una pratica quotidiana.

prof. Romano Pesavento

