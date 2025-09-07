Pomeriggio dedicato alla storia, alla letteratura e alla poesia, alle 18 di giovedì 11 Settembre in piazzetta Bagnasco. Ad animarlo sarà lo scrittore Antonino Schiera, in dialogo con lo storico, scrittore e saggista, Ciro Spataro .

Un appuntamento per gli amanti del bello, ma anche per chi ama l’analisi storica di gravi fatti di cronaca che rischiano di non essere più ricordati attraverso gli occhi di uno storico come il prof. Spataro, conosciuto anche per essere tra gli ideatori e segretario del Premio Internazionale di Poesia Città di Marineo, giunto quest’anno alla sua 50° edizione.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Ciro Spataro

Il prof. Spataro è nato nel 1950 a Marineo, dove tuttora vive e opera. È stato docente di Lettere presso la scuola media. Negli anni ‘70, insieme ai giovani del Circolo Culturale Cattolico di Marineo, ha fondato il Premio di Poesia Città di Marineo, giunto alla cinquantesima edizione, di cui tuttora è membro della Giuria. È stato tra i vincitori, nel 1974, del Premio di Poesia “Città di Sciacca”, per la sezione in dialetto, con la lirica “Passamu la vita”. È coautore di diverse pubblicazioni, tra le quali I moti dei fasci dei lavoratori e il massacro di Marineo con Antonino Di Sclafani e San Ciro, da Alessandria d’Egitto a Marineo con Nuccio Benanti. Ha pubblicato una ricerca storica dal titolo Garibaldi a Marineo (con il diario di Antonino Salerno), edito dall’ Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici. Ha una lunga esperienza come amministratore comunale essendo stato eletto per diverse volte Sindaco di Marineo. Durante la sua sindacatura, fra le varie attività culturali intraprese, ha promosso in Sicilia nel 1984 il primo gemellaggio europeo con la cittadina francese di Sainte Sigolene.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.