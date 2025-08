“L’inaugurazione del pronto soccorso dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona a quasi cinque anni dalla sua chiusura rappresenta un segno di particolare attenzione verso un territorio che, dalla trasformazione in covid hospital della struttura, è risultato notevolmente penalizzato in termini di assistenza sanitaria. Ringrazio quanti hanno puntato su questa scommessa, portando avanti una battaglia che, a più livelli, ha portato al risultato che oggi celebriamo. Ringrazio i vertici dell’Asp di Messina e il Presidente Schifani, che con la sua presenza oggi mette il sigillo a un patto con il territorio del Longano e con migliaia di cittadini che per anni hanno atteso il taglio di questo nastro. Adesso è necessario vigilare affinché il livello dei servizi erogati possa garantire alti standard di qualità.” Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo”.

