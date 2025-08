Apertura della prevendita per gli spettacoli della rassegna “Gli estremi del Teatro” al Teatro Impero di Marsala – Stagione Teatrale 2025/2026″

Dal 1° agosto è ufficialmente aperta la prevendita anche per i singoli spettacoli del cartellone teatrale della rassegna “Gli estremi del Teatro” che si svolgerà al Teatro Impero a Marsala per la stagione teatrale 2025/2026. La prevendita per gli abbonamenti era già stata attivata, ma ora è possibile acquistare anche i biglietti per i singoli eventi. La rassegna è diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Liveticket, aperti a tutti coloro che desiderano abbonarsi o assicurarsi l’ingresso per lo spettacolo che è di maggior interesse.

Questo il programma degli eventi:

– 7 novembre: “Magnifica presenza”, adattamento teatrale di Ferzan Ozpetek

– 4 dicembre: “Il vedovo” con Massimo Ghini

– 9 gennaio: “L’avaro” con Enrico Guarneri

– 3 febbraio: “Le stravaganti avventure di Kim Sparrow” con Paola Minaccioni

– 24 marzo: “L’arte della truffa” con Biagio Izzo

– 17 aprile: “Il piacere dell’onestà” con Pippo Pattavina

– 5 maggio: “Gente di facili costumi” con Flavio Insinna

È possibile acquistare i biglietti anche con la carta docente.

Questo il link per acquistare i biglietti: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=590852

E’ disponibile anche il servizio transfer Trapani – Marsala.

Per ulteriori informazioni contattare la Oddo Management telefonicamente al 388 566 2176 oppure tramite WhatsApp al 342/0330263.





