Palermo. “Giovanni Gnoffo non tornerà più a casa. E’ morto mentre compiva il proprio lavoro lasciando la moglie e i tre figli. E’ l’ennesima e inaccettabile tragedia sul lavoro, che si è consumata ieri a Palermo”. Lo afferma la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, che aggiunge: “Alla famiglia manifestiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Alla politica, alle istituzioni chiediamo ancora una volta controlli a tappeto e più formazione. Non è possibile morire mentre si compie il proprio dovere, perché lavoro non deve significare morte. La sicurezza è un diritto fondamentale e irrinunciabile per tutti i lavoratori”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.