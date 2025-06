Sabato 28 giugno u.s., presso il suggestivo salone conferenze del Castello Beccadelli Bologna di Marineo, si è svolto un importante incontro territoriale dei giovani del gruppo di Forza Italia. Un momento di confronto e di entusiasmo, che ha visto la partecipazione di giovani provenienti dai comuni limitrofi, uniti dalla voglia di ascoltare, condividere idee per costruire un domani migliore.

Il coordinatore cittadino, Gioele Petta, ha espresso il suo sincero ringraziamento a tutti i giovani presenti: “Sono molto orgoglioso di aver organizzato questo incontro, perché sono convinto che il territorio abbia bisogno di risposte concrete per i giovani. E queste risposte possono nascere solo dal dialogo, dall’ascolto e dall’impegno condiviso.”





Durante l’evento, sono intervenuti rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e anche semplici cittadini, tutti desiderosi di incoraggiare l’azione intrapresa dai giovani. Diversi sono stati gli interventi, che hanno sottolineato l’importanza di creare spazi di partecipazione e confronto per ascoltare e valorizzare le diverse idee.

Gioele Petta ha concluso con entusiasmo: “Continueremo su questa strada per dare voce alle diverse idee e contribuire attivamente al cambiamento del nostro territorio.” Un appuntamento che ha dimostrato come il coinvolgimento dei giovani possa essere un motore di crescita e innovazione per Marineo e i comuni vicini

