Una giornata di festa e sport ha segnato la riconsegna alla comunità di Mineo del campetto di calcio a 5 di Largo Crispi, completamente recuperato e ammodernato grazie a un finanziamento regionale ottenuto grazie all’impegno dell’on. Giuseppe Lombardo, presente all’inaugurazione.

L’occasione è stata celebrata con una partita tra piccoli sportivi, simbolo del nuovo inizio per uno spazio che torna a disposizione delle famiglie, dei giovani e delle associazioni locali.





“Il legame e l’affetto con la comunità menenina – ha detto l’on. Giuseppe Lombardo – non potevano non coinvolgermi in un’iniziativa di assoluta rilevanza sociale. Aver potuto contribuire con norma ad uno stanziamento di risorse per la riqualificazione del campetto di L.go Crispi, rappresenta motivo di grande soddisfazione perché crediamo che lo sport, esercitato nelle dovute forme, diventa motore di aggregazione ed inclusione sociale con significativi risvolti pedagogici. Si tratta di una misura che ha visto il pieno coinvolgimento dell’amministrazione comunale con cui si consolida, così come è accaduto su altri fronti, una piena sinergia per il bene della collettività menenina”.





Il gruppo Grande Sicilia Mineo ha espresso un “sincero ringraziamento all’on. Lombardo per il costante impegno istituzionale verso la città e per la capacità di farsi portavoce delle esigenze della comunità, al di là degli interessi di parte e con autentico spirito di servizio”.

Il recupero del campetto rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione del territorio e la promozione di spazi di aggregazione e inclusione sociale per le nuove generazioni.

