Dopo il Premio nazionale Angelo Betti Benemerito della Vitivinicoltura Italiana 2025 con la Medaglia di Cangrande, in occasione della più famosa fiera enologica italiana, il Vinitaly, per l’enologo siciliano Gianni Giardina arriva il prestigioso Premium International Florence Seven Stars perla categoria Premio Dodici Stelle dell’internazionalità Primato Mondiale dell’Enologia. Si tratta un riconoscimento di grande valore e ad ampio spettro che suggella e celebra la competenza enologica dimostrata in questi anni da Giardina accanto alla sua intraprendenza volta alla valorizzazione del patrimonio enologico della Sicilia.





Il premio è stato consegnato sabato 28 giugno presso la Gran Terrazza Belvedere del Palazzo Plus Florance a Firenze. A consegnarlo, il presidente Carlo Franza di una giuria internazionale composta da insigni studiosi. Il Premio ha un alto valore culturale ed ogni anno è dedicato a personalità di spicco nel mondo delle arti, della diplomazia, del giornalismo, della cultura, della scienza e anche dell’imprenditoria del Made in Italy.

“Questo riconoscimento per me è stato inaspettato ed emozionante. – commenta Giardina – Ne riconosco la valenza e non posso che essere onorato. Si lavora con passione e dedizione andando avanti con tenacia e questi momenti gratificano molto dal punto di vista umano e relazionale. Non bisogna mai fermarsi e sentirsi arrivati ma ovviamente non posso nascondere la gioia e la gratitudine per questo premio”.





Nell’ultimo mese sono ben cinque le competizioni alle quali ha preso parte, eccole qui di seguito:

– XX EDIZIONE Concorso Enologico Internazionale



ZARCILLO INTERNATIONAL WINE AWARDS 2025 – Avila – Spagna

(unico rappresentante italiano)

– XVIII EDIZIONE Concorso Enologico Internazionale

MONDIAL DU MERLOT & ASSEMBLAGES 2025 – Sierre – Svizzera

(rappresentante italiano – in passato ha condotto masterclass sui vini siciliani)





– XXVIII EDIZIONE Concorso Enologico Internazionale



MONDIAL DES PINOT 2025 – Sierre – Svizzera

(rappresentante italiano)

– XXIII EDIZIONE Concorso Enologico Internazionale



WINE CITY CHALLENGE 2025 – Selezione del Sindaco- Città del vino -Siena – Italia

(presidente di Commissione, coordinatore dei presidenti di commissione, membro del comitato tecnico-scientifico, presidente commissione Concorso Grappe Award)

– Rassegna Enologica Internazionale



BIODIVINO 2025 – Palermo – Italia

(presidente di Commissione, presidente del Comitato tecnico-scientifico)

