Per l’importanza del messaggio che “Il Sindaco Pescatore” intende veicolare soprattutto alle giovani generazioni attraverso un monologo che invita a considerare la politica come un autentico servizio alla comunità, l’ANCI Sicilia per favorire la partecipazione agli spettacoli di Palermo (28 e 29 maggio) e Catania (30 e 31 maggio) consentirà l’ingresso gratuito.

I biglietti omaggio possono essere ritirati direttamente al botteghino.

Teatro Biondo: a partire dalle 19 per lo spettacolo di giorno 28 e a partire dalle 16.30 per lo spettacolo del 29 maggio.

Teatro Verga: a partire dalle 16,30





