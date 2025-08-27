Iniziati i lavori per la costruzione della piscina comunale. Dopo anni di annunci da parte delle amministrazioni precedenti l’amministrazione Strano fa diventare realtà quello che era un sogno di tutti. La piscina inoltre potrà essere utilizzata in estate come “lido” in quanto il tetto sarà amovibile. È un’occasione di rilancio di una comunità che oltre ad avere un servizio in più potrà avere un’opportunità lavorativa. “ Sono felice che finalmente la mia collettività possa usufruire di questo servizio, un passo in avanti anche per altre opere che in futuro stiamo realizzando e che completeremo spero in tempi brevi, affinché si possa avere una riqualificazione completa e accessibile per tutti “ sottolinea il sindaco Ruggero Strano .

