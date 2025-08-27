“Quanto accaduto alla nave Ocean Viking, con 87 migranti a bordo colpita da spari in acque internazionali, non può lasciarci indifferenti. Ci sono vite umane a rischio ed è dovere delle istituzioni garantire la sicurezza, sempre e senza esitazioni.

Bene ha fatto la procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, ad avviare subito le verifiche, perché accertare la verità è il primo passo per tutelare chi si trova in mare e per difendere i principi fondamentali di civiltà e legalità.

Forza Italia è e resta dalla parte della tutela della vita: è un impegno che non conosce eccezioni e che deve guidare ogni scelta delle istituzioni”. Lo afferma in una nota la senatrice siracusana, Daniela Ternullo.

