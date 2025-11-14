Uscito in data odierna 13/11/2025 come da Cronoprogramma il bando per l’assunzione a tempo pieno e Indeterminato rivolto a 259 lavoratori/ lavoratrici di cui all’art. 10 della LR 9 gennaio 2025 n. 1 inseriti nell’elenco trasmesso dal Dipartimento dei bbcc e I.S., dal Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e dal Dipartimento Regionale Tecnico. Ieri è stata approvata dal Cda della società l’assunzione di questa platea. Sembra finalmente essere l’epilogo di una lunga pagina di precariato, durato per troppo tempo “28 anni” . Avviate dunque le procedure; per la firma del Contratto e concludere l’iter si attende l’approvazione del Bilancio Consolidato .

USB sempre alla parte dei lavoratori e della verità

Barbara Gambino USB PI SICILIA

