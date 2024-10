L’Associazione Nazionale InOltre – Alternativa Progressista, con il Presidente Giordano Bozzanca il Responsabile Cultura Edward Richard Junior Bosco, esprime la sua massima vicinanza e solidarietà alla Dott.ssa Giorgia Righi, Pubblico Ministero del caso Open Arms, alla quale è stata recentemente assegnata una scorta per garantire la sua sicurezza. La misura, necessaria in seguito alle gravi minacce subite, testimonia il clima preoccupante in cui molti magistrati si trovano ad operare, non solo per difendere i valori costituzionali ma anche per preservare il rispetto della legge e i diritti umani.

In merito, Edward Richard Junior Bosco, Responsabile Cultura di InOltre, ha dichiarato:

“La decisione di assegnare una scorta alla Dott.ssa Righi non è solo un gesto doveroso, ma un segnale di allarme per chi crede nello Stato di diritto. Questo episodio ci ricorda quanto sia vitale il ruolo della magistratura nella difesa dei diritti fondamentali e nella tutela dei più deboli. Ogni minaccia contro chi agisce in nome della giustizia è un attacco alla democrazia stessa. Siamo fermamente al fianco dei magistrati che, come la Dott.ssa Righi, con coraggio portano avanti il proprio lavoro nonostante pressioni, intimidazioni e tentativi di delegittimazione.”

Giordano Bozzanca, Presidente di InOltre, ha poi sottolineato l’importanza di preservare l’indipendenza della magistratura e ha rivolto parole severe nei confronti delle recenti dichiarazioni del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha suggerito una riforma dei rapporti tra politica e magistratura, arrivando a ipotizzare la modifica della Costituzione:

“È preoccupante sentire chi ricopre alte cariche istituzionali proporre una revisione della Costituzione che minerebbe l’indipendenza della magistratura. Le dichiarazioni di La Russa sono pericolose, in quanto mettono in discussione il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato. Ogni tentativo di politicizzare la giustizia o di sottometterla all’autorità politica rappresenta un attacco diretto alla democrazia. La magistratura deve restare libera e indipendente, come sancito dalla nostra Costituzione. Solo così possiamo garantire giustizia e rispetto dei diritti di tutti.”

L’Associazione InOltre ribadisce con forza la sua posizione a favore di una magistratura indipendente, baluardo imprescindibile di una società giusta e democratica, e invita tutti i cittadini a difendere con determinazione questo principio cardine dello Stato di diritto.





