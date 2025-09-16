L’IIS “Mandralisca”, su invito e volontà della professoressa Patrizia Messina, moglie del compianto docente di matematica e ingegnere Fabrizio Piscitello – scomparso prematuramente il 16 settembre 2024 – istituisce, in sua memoria, l’assegnazione di due borse di studio del valore complessivo di mille euro, da attribuirsi in parti eque a due studenti frequentanti le classi quinte del Liceo Classico e dell’Alberghiero che, nel quinquennio, si sono distinti nel comportamento e nello studio delle discipline di ambito logico-matematico.





La metodologia di attribuzione delle borse di studio ha come finalità quella di motivare gli studenti in età scolare alle discipline logico-matematiche, interpretando precise aspettative valoriali del professore Piscitello, che pongono lo studio di tali materie come uno dei tasselli fondamentali nello sviluppo di competenze e come fattore di crescita umana, culturale e sociale. Il premio verrà attribuito da una commissione permanente, che procederà all’individuazione, alla valutazione e all’applicazione dei criteri per selezionare gli studenti meritevoli. Tale commissione è composta dalla moglie del professore, la professoressa Patrizia Messina, in qualità di presidente, dal Dirigente Scolastico pro tempore, e dai docenti Sonia Zito, Valentina Emanuele, Eliana Ferraro, Serafino Bonanno, Alessio Corradino. La Commissione acquisirà annualmente le valutazioni degli scrutini finali relative all’intero quinquennio di studi regolare per poter redigere una graduatoria sulla base della media finale. La cerimonia si terrà venerdì 19 settembre alle ore 9:30 presso il teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù.

Luogo: teatro Salvatore Cicero, via Salvatore Spinuzza , 115, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

