Con l’avvio dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale a partire dall’anno scolastico 2026/2027, prende pienamente forma anche in Sicilia la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale “4+2”, prevista dall’art. 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e disciplinata dal decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 221.

Il modello “4+2” rappresenta una riforma strutturale del sistema educativo nazionale, finalizzata a costruire percorsi unitari, coerenti e progressivi che accompagnino gli studenti dai quattro anni dell’istruzione tecnica e professionale ai due anni di formazione terziaria tecnologica negli ITS Academy. Non una semplice riduzione dei tempi scolastici, ma una nuova architettura della filiera formativa, pensata per rafforzare le competenze, migliorare l’occupabilità dei giovani e sostenere lo sviluppo dei territori.





Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 11 del 9 gennaio 2026 è stata ufficialmente approvata l’attivazione della filiera “4+2” in collaborazione con ITS Academy Madonie per i seguenti percorsi quadriennali:

• IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono, Indirizzo IP26 – Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

• IIS “Mandralisca” di Cefalù, Indirizzo IP22 – Enogastronomia e ospitalità alberghiera.





L’attivazione di questi percorsi rappresenta un traguardo significativo per il territorio delle Madonie e per l’intero sistema regionale, frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni scolastiche, ITS Academy, imprese ed enti locali. Una delle principali novità della filiera “4+2” è infatti la possibilità, per i giovani del territorio madonita, di potersi formare e specializzare senza dover lasciare la propria comunità, integrando istruzione tecnica, formazione terziaria e collegamento diretto con il mondo del lavoro.

I percorsi quadriennali costituiscono il primo segmento della filiera e sono progettati per consolidare le competenze di base e tecnico-professionali attraverso una didattica fortemente laboratoriale, una maggiore flessibilità organizzativa e un raccordo strutturale con il sistema produttivo locale. Il completamento naturale del percorso è affidato agli ITS Academy, pilastro della formazione terziaria professionalizzante (livelli EQF 5 e 6) e principale strumento nazionale per l’occupabilità qualificata dei giovani.





ITS Academy Madonie riveste un ruolo centrale in questo modello, garantendo continuità formativa, specializzazione avanzata e integrazione con le imprese, elementi cardine dell’impianto riformatore. I risultati più maturi si misureranno nel medio periodo, ma il modello “4+2” si configura già oggi come una delle espressioni più avanzate del sistema educativo e formativo italiano.

Un’occasione per conoscere da vicino la proposta formativa della filiera “4+2” sarà offerta nell’ambito delle attività di orientamento in entrata organizzate dagli istituti scolastici, alle quali parteciperà anche ITS Madonie per la presentazione dei percorsi di formazione tecnica superiore. In particolare:

• domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 10.00 alle 18.00, presso l’IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono – sede IPSASR (Agrario);

• domenica 18 gennaio 2026 e sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 16.00 alle 20.00, presso l’IIS “Mandralisca” di Cefalù – IPSSEOA (Alberghiero).

ITS Academy Madonie ringrazia le istituzioni scolastiche, gli enti, le imprese e tutti i partner territoriali che hanno creduto in questo percorso, contribuendo a rendere la filiera tecnologico-professionale “4+2” una concreta opportunità di crescita formativa e professionale per i giovani delle Madonie.

