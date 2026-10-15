Una vetrina internazionale da circa 500 mila visitatori l’anno per le eccellenze agroalimentari delle Madonie e nuove prospettive di collaborazione economica e istituzionale tra Italia e Slovacchia. Sono alcune delle opportunità emerse dalla missione internazionale che ha coinvolto trenta allievi dell’ITS Academy Madonie, impegnati tra Bratislava e la regione di Nitra in un percorso di formazione dedicato al marketing e alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ICEP s.r.o. nell’ambito dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa finanziati dalla Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha permesso agli studenti di conoscere le strategie adottate dalle piccole e medie imprese slovacche, in un’area agricola con caratteristiche produttive simili a quelle delle Madonie.

Momento centrale della missione è stato l’incontro istituzionale a Podhájska con il sindaco Jozef Krajmer, al quale hanno partecipato Mario Cicero, presidente del GAL ISC Madonie e sindaco di Castelbuono, anche in rappresentanza di So.Svi.Ma. S.p.A. e degli enti del territorio, e Giosuè D’Asta, presidente dell’ITS Academy Madonie, che ha fortemente voluto questa esperienza internazionale per offrire agli allievi nuove opportunità di crescita formativa e professionale.

Dal confronto sono emerse prospettive di collaborazione economica e istituzionale, con la possibilità di avviare intese commerciali per le produzioni locali e programmare future iniziative fieristiche. Particolarmente significativa la disponibilità manifestata dal sindaco slovacco a promuovere le eccellenze agroalimentari delle Madonie all’interno del polo termale di Podhájska, che potrebbe rappresentare una vetrina internazionale per le imprese del comprensorio.

L’incontro ha inoltre aperto la strada a possibili gemellaggi tra Comuni, scambi di buone pratiche, stage formativi e collaborazioni tra l’ITS Academy Madonie, le scuole del territorio e le realtà slovacche, con particolare attenzione al marketing agroalimentare e alla valorizzazione turistica.

«Vogliamo offrire ai nostri studenti la possibilità di conoscere nuovi mercati e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro», dichiara Giosuè D’Asta, presidente dell’ITS Academy Madonie. «Questa missione dimostra come la formazione possa diventare uno strumento di sviluppo anche per il territorio. Abbiamo accompagnato trenta giovani in un’esperienza internazionale, aprendo al tempo stesso un dialogo che può creare nuove opportunità per le imprese delle Madonie».

«Le Madonie hanno un patrimonio di produzioni agroalimentari di qualità che merita di essere conosciuto e valorizzato anche oltre i confini nazionali», dichiara Mario Cicero, presidente del GAL ISC Madonie e sindaco di Castelbuono. «L’incontro con le istituzioni slovacche rappresenta un primo passo per costruire nuove relazioni commerciali e offrire alle nostre imprese occasioni concrete di promozione. La disponibilità a far conoscere i prodotti madoniti in una realtà turistica così importante è un’opportunità che vogliamo approfondire, coinvolgendo direttamente le aziende del territorio. L’obiettivo è trasformare questi contatti in collaborazioni capaci di generare sviluppo e nuove prospettive economiche».

«L’incontro con il sindaco di Podhájska ha rappresentato un’occasione concreta di conoscenza reciproca e scambio di esperienze», sottolinea Juraj Istvintaffy, Coordinator Manager di ICEP, organizzazione attiva in Slovacchia nei programmi europei Erasmus+ e nella mobilità internazionale degli studenti. «La collaborazione con l’ITS e il GAL apre nuove prospettive formative e commerciali per lo sviluppo dei nostri territori».





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