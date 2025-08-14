Via Amorello si trova nella borgata di Sferracavallo, è una strada a senso unico che riceve il traffico veicolare proveniente da via Scalo di Sferracavallo e prosegue in direzione via Torretta, confluendo in via Dammuso e nella curva di piazza Sferracavallo. Lungo la via è consentita la sosta soltanto su un lato, mentre sull’altro è presente un ampio marciapiede.

Nei fine settimana e nel periodo estivo, soprattutto nelle ore serali, si registra un intenso flusso di veicoli dovuto alla presenza delle numerose attività di ristorazione nelle piazze Marina a Sferracavallo e Beccadelli.

I residenti segnalano comportamenti pericolosi da parte di automobilisti e motociclisti che percorrono la strada in controsenso e parcheggiano sui marciapiedi. Questi ultimi, liberi nelle ore diurne grazie ai controlli quotidiani della Polizia Municipale, risultano invece occupati da veicoli nelle ore serali, quando l’attività di vigilanza risulta ridotta.

Si chiede pertanto alla Polizia Municipale di intensificare i controlli anche in orario serale, per prevenire infrazioni in controsenso e sosta abusiva sui marciapiedi, ponendo fine a una situazione che appare contraddittoria: durante il giorno vengono multati i residenti per la sosta sui marciapiedi, mentre la sera, una volta liberata l’area, la stessa viene occupata da parcheggi irregolari senza alcun intervento.

I residenti evidenziano così una disparità di trattamento, definita come una “regola dei due pesi e due misure”, e chiedono uniformità e coerenza nell’azione di controllo e sanzionamento, a tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano.





Simone Aiello -Consigliere della VII Circoscrizione-

