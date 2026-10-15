«Una storia fantastica dove ritroverete non solo i protagonisti di oggi ma, con il miracolo di una creativa immaginazione, figli e nipoti degli attuali protagonisti di via Porta di Castro. E al, centro, cuore pulsante dell’avvincente susseguirsi di sequenze e pagine tutte da assaporare, ecco la Camera blu emergere come metafora allo stesso tempo della grandezza dell’uomo e delle sue piccolezze. In cerca sempre com’è di potere».

Ci piace introdurre con la suggestione che ci consegna Felice Cavallaro nella prefazione del libro di Valeria Giarrusso “La camera blu. Amori e misteri trai vicoli di Palermo” (Torri del Vento edizioni), che verrà presentato alle 18 di venerdì 16 ottobre in piazzetta Bagnasco. Dialogheranno con l’autrice la giornalista Elisa Sanfilippo. Letture a cura di Antonio Tancredi Cadili. Modera la giornalista Gilda Sciortino.

Una presentazione che chiude in bellezza l’ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco per una pausa di recupero, funzionale a tornare più in forma che mai la prossima stagione.

Il libro

Ludovica riceve una telefonata dal padre: la nonna sta morendo e chiede di lei. È così che torna a Palermo, costretta ad affrontare un lutto difficile da accettare. I ricordi riaffiorano e la spingono a confrontarsi con un passato fatto di affetti profondi e nostalgie mai davvero sopite. Prima di morire, la nonna le affida un ultimo desiderio: fare luce su una stanza della casa, un luogo speciale in cui Ludovica trascorreva molto tempo da bambina. Spinta dalla curiosità e dal bisogno di dare un senso alla perdita, inizia un percorso di ricerca che la porta a interrogare la memoria, i legami familiari e le proprie scelte. Il ritorno si trasforma così in un viaggio tra generazioni, capace di risvegliare una parte di lei rimasta a lungo in silenzio, e di aprirla anche alla possibilità dell’amore.

L’autrice

Valeria Giarrusso, giornalista professionista, 45 anni, ha collaborato per anni con il Giornale di Sicilia e con TeleGiornale di Siilia. Oggi lavora a Palermo per un’agenzia regionale per la quale cura la comunicazione. È proprietaria della Camera delle Meravivglie, luogo protagonista di questo romanzo, dove vive insieme al marito e al figlio. In precedenza ha curato il volume “La Camera delle Meraviglie – Codice Palermo”, edito nel 2017 da Torri del Vento edizioni





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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