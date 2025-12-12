La Casa di Creta chiude il cartellone Teatro dei Giganti per l’anno 2025, la rassegna dedicata alle nuove generazioni, con lo spettacolo “Hello!”, in scena sabato 13 e domenica 14 dicembre alle ore 17.30 al Roots, in via Borrello 73 a Catania.

Ideato e scritto dalla regista Antonella Caldarella, Hello! racconta l’incontro-scontro tra due personaggi eccentrici che, alla ricerca di un luogo in cui stabilirsi, approdano nello stesso spazio e desiderano costruire ciascuno la propria casa. Ma due abitazioni non possono coesistere: uno dei due sembra di troppo. A complicare la situazione, l’impossibilità di comunicare, poiché parlano lingue diverse e possiedono caratteri e gestualità opposti.





Attraverso un gioco teatrale che alterna inglese e italiano, e grazie a un linguaggio mimo-clownesco, i protagonisti imparano a superare le barriere, accettare la diversità e scoprire il valore della cooperazione.

Sul palco Andrea Cable e Maria Riela, accompagnati da una scenografia vivace e dinamica – vero elemento narrativo – firmata da Tiziana Rapisarda. Le musiche originali sono di Andrea Cable.

Con Hello!, La Casa di Creta chiude una stagione dedicata alla fantasia, alla scoperta e alla crescita attraverso il teatro, confermando l’impegno di Teatro dei Giganti nel creare spazi di dialogo e meraviglia per il pubblico più giovane e le famiglie.

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 3534304936. Ingresso riservato ai soci.

Luogo: Roots, Via Borrello, 73 Catania

