L’ Amministrazione Comunale di Trabia guidata dal Sindaco Dr Francesco Bondì ha approvato in Giunta il programma delle festività natalizie 2025/2026

Dal 13 dicembre al 6 gennaio un calendario ricco di appuntamenti: degustazioni, spettacoli dedicati ai bambini, momenti musicali, il Villaggio di Babbo Natale, la mostra presepiale e molte altre iniziative che accompagneranno l’intero periodo delle feste.

“Sarà un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia attraverso tradizioni, attività culturali e momenti di condivisione, dichiara il Sindaco Bondì.

Vi aspettiamo a Trabia e San Nicola L’Arena per celebrare insieme il Natale” dichiara l’ Assessore al Turismo, Cinzia Amenta.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.