Gli imperi di nome e di fatto nella storia delle collettività: cosa sono e come si sono formati. Le talassocrazie del passato e quella attuale. Il mare come elemento geopolitico per eccellenza e come è cambiato il ruolo del mediterraneo dall’antichità ad oggi, sono alcuni dei temi che l’ingegnere ed ex senatore della Repubblica, Cristiano Anastasi, tratterà nel corso della conferenza dal titolo “ Dalla repubblica romana all’impero americano. Il ruolo del mare e la centralita’ del mediterraneo”, in agenda, con due incontri rivolti agli studenti del biennio, il 10, riservato alle classi prime, ed il 17 febbraio dedicato alle seconde classi, ospitati presso l’aula magna del liceo giarrese. Ad organizzare l’interessante conferenza la Lni sezione di Riposto, in tandem con l’I.i.s “Leonardo”. All’incontro saranno presenti il dirigente scolastico Tiziana D’Anna ed il presidente della sezione di Riposto di Lni, Giuseppe Ballistreri, accanto al direttivo.

L’ illustre relatore, l’ing. Cristiano Anastasi, giarrese doc, si occupa da oltre vent’anni di progettazione di impianti ad energia rinnovabile e del mondo dell’energia in genere. Già senatore della Repubblica nella XVIII legislatura si è occupato in Commissione industria, commercio e turismo della legge sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e, come membro della Commissione economia e sicurezza, della delegazione parlamentare della NATO, di sicurezza energetica e relazioni internazionali.

Giarre, 04.02.25 U.S/P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

