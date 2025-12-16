Angelo Pirrotta ci ha lasciato oggi, martedì 16 dicembre, dopo breve malattia. Era nato a Palermo il 5 ottobre del 1935. Laureato in Pedagogia con indirizzo socio-amministrativo, è stato Dirigente della Presidenza della Regione Siciliana e uno tra i principali animatori sociali del Villaggio Ruffini, appena fondato negli anni ‘50, dove ha dato inizio al suo impegno politico.

Tra i fondatori del “Gruppo Politica” e dell’A.S.A.E.L., entrambi promossi da Piersanti Mattarella, è stato anche Dirigente sportivo fin da giovane, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno ai massimi livelli in federazioni regionali e nazionali, tra le quali: Federazione Italiana Lotta Pesi Judo e Karate; Federazione Italiana Tae Kwon Do; Federazione Italiana Sport Handicap; Federazione Italiana Gioco Calcio; Federazione Italiana Ciclismo. Negli anni Ottanta ha avviato in Sicilia la pratica del calcetto. È stato tra i promotori della Settimana Internazionale di Sicilia di ciclismo e dei Campionati Mondiali di ciclismo in Sicilia del 1994. Consigliere al Comune e alla Provincia Regionale di Palermo tra il 1975 e il 1994, è stato assessore comunale allo Sport e Spettacolo e poi alla Pubblica Istruzione e Attività culturali, assessore provinciale allo Sviluppo economico e agli Interventi comunitari e, successivamente, alla Cultura e ai Beni culturali. Ha rappresentato il Comune di Palermo e la Regione Siciliana in vari organismi nazionali, internazionali e della Comunità Europea.

Da componente la Direzione Nazionale, nel 1981 ha promosso la costituzione della Federazione regionale dell’AICCRE (Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d’Europa), ricoprendo la carica di Segretario Generale fino a marzo 1996.

Fra le numerose iniziative di valore sociale e culturale ha presieduto per anni l’Ars Nova Associazione Siciliana per la Musica da Camera, promuovendo iniziative per la formazione dei giovani musicisti e per la diffusione della pratica musicale a livello regionale, facendosi carico del recupero dell’ex Ospizio di Beneficenza progettato da Carlo Giachery in via Dante a Palermo, riaperto in quel periodo alla fruizione della cittadinanza.

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, nel 1996 è stato insignito della Stella d’oro per meriti sportivi del CONI.





