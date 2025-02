Offrire alle imprese attività di consulenza, assistenza e supporto gratuiti per facilitarne l’accesso al credito, e dunque favorire i progetti di investimento e sviluppo sul territorio.



È con questo fine che, nei giorni scorsi, nella sede Cna Trapani di via Pantelleria 38, si è tenuto un importante incontro tra i vertici dell’Organizzazione e quelli di UniCredit Trapani.



“È stato determinante per rafforzare la sinergia e la collaborazione reciproche- commentano il Segretario e il Presidente di CNA Trapani, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando- un’importante occasione di confronto su strumenti finanziari dell’Istituto di Credito oggi a disposizione delle imprese, con l’obiettivo di favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale”.



Nel dettaglio, sono state in particolare vagliate le opportunità di contributo a fondo perduto, guardando in particolare al bando PIÙ ARTIGIANATO per i progetti di investimento e ai fondi IRFIS per il recupero degli interessi. Nel corso della riunione si è inoltre parlato di turismo ed agroalimentare, settori strategici per l’economia della provincia di Trapani.



È inoltre emersa, da ambedue le parti, la volontà di monitorare attentamente lo stato di salute dell’economia locale, per sostenere la ripresa e la crescita in modo mirato.



“È stato fatto un passo significativo per rafforzare il legame tra il mondo bancario e quello produttivo. La volontà è quella di favorire l’innovazione, la crescita e la competitività delle aziende della provincia di Trapani”, hanno detto i vertici di Cna Trapani e di UniCredit Banca.



Presenti all’incontro, in particolare: Renato Mancini, Responsabile Area Manager di UniCredit; Gaspare Marrone, Vice Area Manager Area Retail Trapani; il Presidente di Cna Trapani Giuseppe Orlando, i membri della Presidenza Provinciale Cna, Cristina Cianti e Gaspare Quinci, e il Segretario Francesco Cicala.

















Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.