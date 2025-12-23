Un albero di Natale speciale addobbato con i simboli del cantiere edile, con gli attrezzi e i caschi infortunistici dedicato alla memoria delle vittime del lavoro. E’ l’iniziativa promossa dalla Filca Cisl nazionale e dalla Filca Cisl Sicilia con il museo del presente Falcone Borsellino, che è stato inaugurata oggi alla presenza della presidente Maria Falcone e dei dirigenti della Filca Cisl siciliana. “Da tempo – spiega il segretario regionale della Filca Paolo D’Anca – abbiamo avviato una collaborazione sinergica con il museo del presente all’insegna della legalità e questa iniziativa si inserisce perfettamente in questo percorso. Questa installazione ha un valore simbolico straordinario e potente perché e’ un luogo dove si respira legalità e operare nella legalità, garantendo la sicurezza sul lavoro, e’ uno degli strumenti pii efficaci per tutelare i lavoratori e le loro famiglie perché chi perde un caro sul lavoro e’ una tragedia drammatica perché spesso e’una tragedia che, se si fossero rispettare le norme di sicurezza, si sarebbe potuta evitare”.

“Per la Fondazione Giovanni Falcone e per il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – spiega Vincenzo Di Fresco – è un grande onore proseguire nel cammino intrapreso da tempo accanto alla Filca Cisl con questa installazione fortissimamente simbolica, che vuole essere un omaggio a tutte e a tutti coloro che quotidianamente lavorano per la collettività e che, purtroppo, ancora oggi a volte perdono la vita svolgendo il proprio dovere. In un momento particolare dell’anno come quello natalizio, che invita alla riflessione, alla solidarietà e al senso di comunità, questo albero ci ricorda che la sicurezza sul lavoro è una responsabilità collettiva e che ogni vita spezzata è una ferita per l’intera società”.

