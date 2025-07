Impegno in terra natia per la scuderia presieduta da Eros Di Prima, in lizza sulle strade del Trapanese con ben nove equipaggi portacolori impegnati nella gara valida per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche

Archiviata una breve pausa, in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) è tempo di riaccendere i motori per rilanciarsi nell’agone agonistico. L’occasione sarà data dal 2° Rally Storico Valle del Belice, in programma il prossimo fine settimana sulle strade del Trapanese. La gara, valida per il Campionato Siciliano Rally Auto Storiche, vedrà infatti schierati al via ben nove equipaggi sotto le insegne della scuderia presieduta da Eros Di Prima.





Procedendo con ordine, riflettori puntati sul rientrante Antonio Di Lorenzo, a caccia di punti per consolidare la leadership nella serie regionale e nella categoria “Over 60”. Il pilota corleonese, reduce dalla vittoria conseguita, lo scorso giugno, all’Historic Rally di Caltanissetta, condividerà l’abitacolo della Porsche 911 Carrera RS di 3° Raggruppamento col fido Franco Cardella. In lizza nella medesima categoria, vorranno distinguersi, altresì, i compagni di squadra Cosimo Labianca (Bmw 320i), con Erminia Rizzo alle note, e i fratelli Rosario e Alfredo Altopiano, su Opel Ascona 400. Sarà della partita anche il gentleman driver Salvatore Vitale (Lancia Beta Montecarlo), affiancato da Vincenzo Mannina.





Tra i contendenti del 4° Raggruppamento, da menzionare Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella, tra i protagonisti di una appassionante lotta al vertice della divisione. Dopo oltre tre mesi stop, invece, si rivedrà il vice presidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) che tornerà a indossare tuta e casco, sempre in coppia con Vincenzo Giambertoni; impegno, infine, anche per Sebastiano Ribaudo e Giuseppe Amato, su Opel Corsa GSI. Lo schieramento sarà completato dagli affiatati Italo Ricevuti (BMW 2002 TII) e Monica Catalano, in piena corsa nel 2° Raggruppamento, per chiudere nel “Primo” con Vincenzo Lo Presti e Alessandro Catania, a bordo della sempre ammirata Lancia Fulvia Coupé.





La competizione entrerà nel vivo sabato 26 luglio con la disputa delle prime due prove speciali; l’indomani, semaforo verde per le rimanenti nove frazioni cronometrate. Tanto il palco di partenza quanto quello d’arrivo saranno allestiti a Partanna, presso Piazza Umberto I.

