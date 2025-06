Daniele Fulco Tutti i blog

La scuderia presieduta da Eros Di Prima, con gli alfieri Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) e Salvatore Vitale (Renault Twingo), al via dell’Autoslalom “Miniera Cozzo Disi”, valido per la Coppa 5^ zona e per il Campionato Siciliano di specialità

Dal lembo orientale dell’isola di Trinacria (in occasione della cronoscalata Catania-Etna) a quello occidentale, dove si disputerà nell’imminente fine settimana il 4° Autoslalom “Miniera Cozzo Disi – Memorial Riccardo Arnone”, appuntamento agonistico doppiamente valido per la Coppa 5^ zona e per il Campionato Regionale di specialità. Un impegno, nell’Agrigentino, che la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) onorerà schierando al via due validi portacolori. Cominciando col “veterano” Ciro Barbaccia, in lizza con la potente Paganucci motorizzata BMW. Per il pilota-preparatore di Marineo, alla prima uscita stagionale, si tratterà di un ideale banco di prova per testare la vettura e per scrostarsi di dosso un po’ di ruggine dopo una lunga pausa, in vista di impegni futuri. Sarà della partita, altresì, il gentleman driver Salvatore Vitale, al volante della Renault Twingo. La gara, che si svolgerà lungo la SP22 di Casteltermini nei pressi dell’antica miniera di zolfo Cozzo Disi, entrerà nel vivo domenica 15 giugno con la disputa di una ricognizione del percorso, seguita dalle tre manche ufficiali che determineranno la classifica finale.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.