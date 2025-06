Ivana Zimbone Tutti i blog





Il tumore al seno colpisce tutte, indipendentemente dall’età, ma lo stile di vita contribuisce a prevenirlo e la diagnosi precoce aiuta a evitare prognosi infauste. Per questo “Maggio in…forma”, iniziativa realizzata da Andos Catania e Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua per consentire alle donne della fascia 40-49 anni – non coperte dal servizio sanitario nazionale – di eseguire una mammografia gratuita e una visita senologica, domenica 15 giugno scenderà in piazza per una passeggiata di sensibilizzazione sul tema.

CamminAndos: partenza e itinerario

L’appuntamento con CamminAndos è fissato per le ore 9 nello stand che sarà presente in piazza Leonardo Sciascia. Lì si distribuiranno le magliette della manifestazione per poi partire, alle ore 10, lungo un percorso panoramico che prevede il passaggio per viale Ruggero di Lauria, piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno), viale Artale Alagona e Ognina. Dopodiché, i partecipanti ripercorreranno il tragitto in senso di marcia opposto, fino al ritorno in piazza Sciascia.

L’iniziativa si inserisce, oltre che nel decennale di “Maggio in…forma”, anche all’interno della Giornata nazionale dello Sport, organizzata dal Coni nelle giornate del 14 e 15 giugno per promuovere il binomio tra attività fisica e salute. CamminAndos ha ricevuto il patrocinio di Comune di Catania, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Catania, Coni, Ordine degli avvocati di Catania, Confindustria Imprenditoria femminile Catania. Hanno inoltre fornito il loro contributo Opes Comitato regionale Sicilia, Cambiamento giovanile e Associazione femminile Sant’Agata in Cattedrale.

Il contributo economico fornito dai partecipanti all’iniziativa sarà interamente utilizzato per fornire mammografie gratuite a donne comprese nella fascia d’età 40-49 anni, non coperte dagli screening garantiti dal Servizio sanitario nazionale.

“Questa iniziativa di sensibilizzazione – commenta Raffaella Tregua, presidente della Fondazione Etica & Valori – è l’ultimo appuntamento in programma per ‘Maggio in…forma 2025’, ma non certo il meno importante. Perché è proprio grazie all’informazione e alla sensibilizzazione che, in questi primi dieci anni, abbiamo potuto effettuare 66 diagnosi precoci. E non potremo mai sapere quante altre vite, promuovendo uno stile di vita sano, abbiamo salvato. Camminare insieme per promuovere il diritto alla salute e l’amore per sé stessi è un gesto che incide sulla propria esistenza e sull’intera comunità. Un solo passo, fatto insieme, può fare la differenza”.

L’evento è aperto a tutte e tutti, anche a chi non ha mai praticato sport. “Sarà una passeggiata – precisa Francesca Catalano, presidente di Andos Catania – e non certo un evento agonistico. Se le nostre vite ci costringono a ritmi frenetici, che non fanno bene alla salute e non ci lasciano tempo per prenderci cura di noi stessi, questa è un’ottima occasione per cambiare rotta, per muoversi al giusto ritmo. Una vita sostenibile, fatta pure di pause, sport e relax è l’unica scelta possibile”.





