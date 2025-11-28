Impegno casalingo per la scuderia presieduta da Eros Di Prima

Nel Palermitano e in lizza nel Gruppo Autostoriche, schierati al via i portacolori Pierluigi Fullone (BMW M3), Alfredo Altopiano (Opel Kadett GTE) e Ciro Barbaccia (Paganucci BMW)

Oltre alla trasferta in Toscana, in occasione del Rally Storico del Brunello, il prossimo fine settimana agonistico della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) si arricchirà di un ulteriore impegno. Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, sarà anche ai nastri di partenza del “casalingo” 1° Slalom Termini-Caccamo, nel Palermitano, ove sarà rappresentato da tre portacolori dal “piede pesante”, tutti in lizza nel Gruppo Autostoriche. Procedendo con ordine, saranno della partita i due “rallisti” di formazione Pierluigi Fullone, al volante dell’abituale BMW M3, e l’esperto Alfredo Altopiano, su Opel Kadett GTE. Ai due si aggiungerà lo “specialista” Ciro Barbaccia, su Paganucci motorizzata BMW. Un trittico di piloti che potrebbe rientrare a pieno titolo nella lotta al vertice. La gara, dopo le consuete operazioni preliminari del sabato, entrerà nel vivo domenica 30 novembre con la disputa della salita di ricognizione, seguita dalle tre manche ufficiali. Il percorso, lungo 3950 metri nonché ricavato sulla strada statale 285 (già teatro dell’omonima cronoscalata), sarà intervallato da 16 postazioni di birilli.





