Ultimo scoppiettante appuntamento in cartellone per la rassegna “Piccoli Sguardi” dedicata al Teatro per l’infanzia della Compagnia Buio in Sala, che domenica 13 aprile, alle ore 10.30, andrà in scena con la ricca ed interattiva fiaba musicale “La Lepre e la Tartaruga- a lezione da Esopo”, scritto e diretto da Lara Torrisi con la supervisione alla regia di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia.

“È uno spettacolo che farà cantare, ridere e sognare- dichiara Lara Torrisi regista dello spettacolo- che racconterà la famosa storia della Lepre e della Tartaruga in una versione tutta nuova unendo il divertimento del teatro interattivo con la profondità delle favole classiche, per far rivivere il grande insegnamento delle favole di Esopo in chiave moderna, con un linguaggio fresco e dinamico capace di stimolare l’immaginazione e il pensiero critico”.





Anche questa volta la Lepre più veloce del bosco sfiderà la paziente Tartaruga in una gara, ma grazie al saggio Esopo in persona, con l’aiuto della magica Fata Teatro, che piccoli e grandi spettatori impareranno una lezione importante sul rispetto, l’amicizia, l’impegno e la collaborazione.

La Lepre e la Tartaruga, con le loro caratteristiche opposte, diventano simboli di due modi di affrontare le sfide della vita, mentre la Fata Teatro e il saggio Esopo guidano i piccoli spettatori in un viaggio fatto di meraviglia, scoperte e risate.





Gli attori Asia Caruso, Andrea Luvarà, Martina Porto e Giada Romano daranno vita ad uno spettacolo coinvolgente, dove la partecipazione del pubblico è fondamentale per la riuscita della messa in scena arricchita dai brani musicali inediti di Amelia Martelli.

“Sarà un’avventura teatrale emozionante- conclude l’autrice- che celebra il potere della narrazione e l’importanza di credere in sé stessi, senza mai dimenticare che chi va piano, va sano e va lontano”.

