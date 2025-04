Da quasi vent’anni il mese di aprile è il mese in cui i proprietari dei negozi di dischi di tutto il mondo, con il loro staff, alcuni artisti e diversi clienti, celebrano il ruolo – importantissimo sul piano culturale e sociale – che svolgono questi luoghi all’interno della loro comunità: il Record Store Day che si svolgerà quest’anno sabato 12 aprile.

Anche Palermo tra le città che prenderanno parte ai festeggiamenti. Per l’occasione, infatti, l’Associazione Artigianando organizza l’“Expò del vinile – Record Store day 2025” un’edizione speciale che si svolgerà all’interno dello Spazio NOZ (Nuove Officine Zisa), ai Cantieri Culturali alla Zisa, sabato 12, dalle 10 alle 22, e domenica 13 aprile, dalle 10:00 alle 20:00 (Ingresso gratuito). All’interno dell’area dei cantieri sono presenti anche ampi spazi adibiti a parcheggio.





All’interno del padiglione 20 di Via Paolo Gili 4 (in fondo al viale principale a sx), dopo lo straordinario successo della scorsa edizione – che ha fatto registrare oltre i cinquemila ingressi – i molti appassionati di musica e amatori, ma anche i semplici curiosi, potranno trovare espositori da tutta Italia con migliaia di vinili, cd e tanta e diversa musica da ascoltare, oggetti da collezionismo, attrezzature musicali, oggetti di culto da conservare e tanto altro.

Inoltre, all’interno dell’evento sarà allestito uno spazio Market con venti spazi che esporranno il meglio dell’artigianato locale e oggettistica vintage.





Nato nel 2007 negli Stati Uniti, coinvolgendo più di 1400 punti vendita presenti, il Record Store Day è oggi diventato un appuntamento fisso organizzato da ogni negoziante di dischi presente in tutto il mondo. Inoltre, vista l’importanza e la grande attenzione mediatica che questa giornata ha ormai raggiunto in questi anni, diverse etichette discografiche, dalle major alle indipendenti, realizzano appositamente alcuni prodotti promozionali e programmano uscite discografiche, in vinile o in CD e diverse ristampe, molte delle quali in edizioni speciali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.