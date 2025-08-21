Si è svolta oggi 09/07/2025 in V Commissione Lavoro all’ARS l’incontro con le OO.SS. in merito alla stabilizzazione dei lavoratori Asu impegnati presso i Benin Culturali. La Società partecipata SAS ha confermato l’apertura delle procedure di stabilizzazione , da parte dei Dipartimenti sono arrivati gli elenchi aggiornati dei lavoratori . Attualmente ad oggi i lavoratori impegnati presso i BBCC sono 244 , questa sera stessa ci sarà un CDA della società , bisognerà attendere pertanto inserimento dei lavoratori in Pianta Organica, la variazione del Piano Industriale della società e il RELATIVO bando . USB si ritiene abbastanza soddisfatta dell’incontro di oggi, auspicando che tutto avvenga in maniera tempestiva, rapida senza alcun imprevisto alcuno. USB sempre dalla parte dei lavoratori e della Verità .

Barbara Gambino

USB PI SICILIA

