L’universo tridimensionale di Coderblock si fa conoscere anche negli States in occasione della prima edizione dell’American Metaverse Summit & Awards che si è svolto a Miami presso il prestigioso Hyatt Regency Miami.

L’evento nasce dalla volontà di premiare i massimi attori dell’ecosistema del metaverso americano e di promuovere il dialogo tra imprenditori e professionisti di settore per dar vita a importanti collaborazioni di business.

Il mercato statunitense, infatti, rappresenta uno sbocco importante per il mercato internazionale delle imprese italiane e si presta come trampolino di lancio per raggiungere livelli altissimi e inserire Coderblock al fianco di veri colossi.

«Siamo davvero onorati di aver partecipato all’edizione 2023 dell’American Metaverse Awards. Eventi di tale caratura danno la possibilità di connettere e costruire relazioni tra nuove aziende e marchi emergenti, grandi aziende e primi utenti che abbracciano il Web3. Abbiamo avuto, infatti, la possibilità di conoscere professionisti, startup, PMI e organizzazioni internazionali di larga scala. La nostra partecipazione si è presentata anche come un’occasione per mettere in risalto l’imprenditorialità e la leadership aziendale del metaverso italiano che, crescendo di anno in anno, diventa sempre più competitiva». Spiega il Founder e CEO di Coderblock, Danilo Costa.

«All’evento abbiamo raccontato il metaverso di Coderblock come dimensione virtuale in cui è possibile costruire la propria esperienza personalizzata. Presto sarà infatti possibile edificare sulle land virtuali e dar vita a eventi, iniziative e avventure di ogni tipo. Inoltre, abbiamo coinvolto i partecipanti del Summit in alcune attività di engagement sui nostri canali social e sulla nostra community Discord mettendo in palio una delle ultime land rimanenti nella nostra prima season di vendita ancora in atto». Gli fa eco Aura Nuccio, COO & Creative Director di Coderblock.



Proprio lo scorso settembre la blockchain company italiana ha deciso di aprire una nuova sede commerciale a Miami Beach, principale hub digitale degli Stati Uniti già eletta a prossima capitale mondiale della blockchain, perché capace di anticipare i tempi e cavalcare i trend di ultima innovazione destinati a diffondersi nel tempo in tutto il mondo. La soleggiata cittadina della Florida, infatti, è diventata punto di riferimento per l’innovazione tecnologia grazie alla presenza di diverse società che hanno deciso di seguire il proprio crypto dream. ​​La Coderblock Corp a Miami, è una società 100% partecipata dalla parte italiana, le cui attività procedono in parallelo alla sede di Palermo. Gli uffici del quartier generale made in USA sono situati in una delle zone più esclusive della città, Commerce Street, riconosciuta oltretutto come una delle zone più rinomate per il business.

