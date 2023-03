Al taglio del nastro il ministro della Difesa

Inaugurata la caserma dei carabinieri di Partinico, nel Palermitano, intitolata alla memoria del tenente colonnello Luigi Geronazzo. L’ufficiale ucciso il 29 novembre del 1947 in un conflitto a fuoco a Partinico dai componenti di una banda armata su cui stava indagando. La caserma in via De Amicis, sede della compagnia cittadina, inaugurata alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e del comandante dei carabinieri, il generale Teo Luzi.

Alte cariche presenti

Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Renato Schifani, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta e il questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Con loro il comandante regionale dei carabinieri Rosario Castello e il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe De Liso.

Dove si trova

Già operativa dal gennaio scorso, la struttura sorge in via De Amicis in un’area più idonea rispetto alla precedente di via Ninni Cassarà. Dopo decenni quell’immobile adattato, di proprietà del Comune, è stato quindi lasciato. Sorge su un’area di 3.840 metri quadrati in contrada Ramo, tra le vie Edison, Z11 e De Amicis. Costruita su un terreno confiscato e che era passato nella proprietà del Comune, il quale a sua volta lo ha ceduto gratuitamente al Demanio. La zona si trova in pratica alle spalle del supermercato “Fortè”, assolutamente ben collegata con la viabilità. Non a caso quest’area ha ben due vie d’uscita: una è quella di via Edison e l’altra è la via Benevento, all’intersezione con il centralissimo viale Aldo Moro.

I fondi del Cipe

I fondi, agganciati tramite il Cipe, sono pari a 4,4 milioni di euro. Da molto tempo si parlava proprio di costruire una nuova caserma dei carabinieri a Partinico, addirittura dai primi anni ’90. C’era infatti un vecchio progetto del Comune, superato poi da quello attuale, che già aveva individuato la zona di contrada Ramo come area idonea ad ospitare la struttura.

