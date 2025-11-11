Il tempo che passa, spesso, ci fa pensare. Ma, a volte, si riflette in chiave comica. Accade al Cineteatro Colosseum di Palermo con il nuovo spettacolo di Gianpiero Perone “La paura fa Cinquanta”.

Appuntamento sabato 15 novembre, alle 21, e domenica 16 novembre, alle 17.45, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

“La paura fa cinquanta” è uno spettacolo sul passare del tempo. Prende spunto dal fatto che il protagonista deve affrontare questa famosa età di mezzo, questa data così fatidica, e ci porta a spasso per tutte le paure e le manie che rendono comica e divertente la nostra vita.





Si parte da un confronto tra passato e presente per finire poi a disquisire di forma fisica, palestre e sport estremi, “come l’unzione”, dice il nostro eroe. Si parla di tecnologia e di come restare al passo coi suoi progressi, di figlie che crescono e che ti presentano i loro nuovi fidanzati, della nostra insoddisfazione a volte e di come affrontare il tempo che passa seguendo un decalogo del tutto speciale.

Tra monologhi, canzoni e momenti di riflessione più “seri” vola via un’ora di divertimento intelligente.

Questo spettacolo è anche legato ad un progetto editoriale e discografico, un libro/cd intitolato “Nascosto nel vento”, che viene presentato durante la serata.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3889785043.

