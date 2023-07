La periferia al centro. È la sfida dello Stand Florio, con “E-state 2023”, nella costa sud di Palermo. Polo multiculturale dal fascino intramontabile di una Storia, quella dei Florio, diventata leggenda, ha in programma un ricco calendario di iniziative : dalla musica live al teatro, dal cinema, agli apertivi a Km zero dalle degustazioni enogastronomiche alla scoperta delle mille sfaccettature della Sicilia, ai festeggiamenti a Santa Rosalia.







Piccolo “gioiello” realizzato dall’architetto Basile, nel 1905, su commissione di Vincenzo Florio Jr. che voleva erigere un raffinato ritrovo in una zona che ospitava i più eleganti stabilimenti balnerari della città, lo Stand Florio conosciuto dai palermitani come “Taverna del tiro al piccione” , è stato strappato all’oblio e e all’abbandono, grazie ad un attento lavoro di restauro che lo ha restituito al suo antico splendore.







E sarà l’architetto Giuseppe Vajana, tra gli artefici della rinascita, a guidare i partecipanti alla visita dello Stand Florio, giovedì 13 luglio dalle 19,30 alle 22,00 in occasione della prima tappa di “Viaggi di gusto Estate 2023” per una Sicilia da bere e da gustare con le eccellenze del territorio di Partinico, alla porte del capoluogo siciliano. Un viaggio tra le immagini presentate dalla Proloco di Partinico che sveleranno il volto sconosciuto della cittadina partinicese, custode della storica Cantina Borbonica e la musica con la splendida voce di Fatima



Aurioles, colonna sonora del tour.







Ambasciatori del territorio, le eccellenze del gusto : dai vini dell’azienda Meraki della famiglia Lo Cricchio giunta alla terza generazione, sul podio del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023 con Ilyos Catarratto IGP Terre Siciliane 2022, alla salsiccia pasqualora di Partinico, preparata con un mix di carni suine e di pecora, specialità di Piero Garifo, l’ “ artigiano” dei salumi, figlio d’arte che ha recuperato nella sua macelleria una ricetta antica insieme a papà Vincenzo, all’olio evo bio dell’azienda agricola Bonomo ottenuto esclusivamente dalla cultivar Cerasuola, raccolte a mano e con molitura a freddo, ma anche mandorle ed erbe aromatiche. Il tour continua e con i Vescera dal 1890 artigiani di grani storici siciliani, si va a Corleone dove nel loro pastificio producono la pasta di grano duro bio autoctono, trafilatura a bronzo e con Il Pastaio Matto, al secolo Salvo Terruso, la cucina è spettacolo.Verace. Dulcis in fundo , immancabili le cassatelle di ceci di Partinico (cassateddi di cìciri).( Info e prenotazioni al 351 570 2022, costo del biglietto 15 euro).







Allo Stand Florio, relax e gusto nello splendido “Giardino Donna Franca” dove, da martedi a domenica dalle 19,00 alle 21, sorseggiare al tramonto, accarezzati dalla brezza marina, i cocktail in abbinamento, ai taglieri, di terra e di mare preparati dallo chef resident Gaetano La Mantia. Su prenotazione, la cena. E dalle 23 diventa loungue bar. Un angolo green particolarmente curato all’esterno di un percorso multisensoriale nella costa sud di Palermo, nella periferia che non ti aspetti dove vivere, al riparo dal caos della città e con anche possibilità di parcheggio esterno, piacevoli momenti.(www.standflorio.it)







Venerdì 14 luglio, in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Santuzza, fervono i preparativi per “ La tavola è trazzera” ,la cena a quattro mani con lo chef Peppe Giuffrè e Gaetano La Mantia e la voce e la chitarra di Marcello Mandreucci



(Info e prenotazioni al 351 570 2022).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.