Danza e solidarietà al nuovo teatro Zappalà di Palermo per la seconda tappa di Natale in danza. Gli allievi di numerose scuole di ballo hanno contribuito, domenica 28 dicembre, alla realizzazione di un’iniziativa a sostegno della disabilità. L’evento rientra tra le attività “Natale in Sport 2025”, finanziate dall’assessorato allo Sport del Comune di Palermo, guidato da Alessandro Anello. Parte del ricavato della manifestazione, organizzata dal maestro Giuseppe Di Michele, è stato devoluto alle associazioni che ogni giorno si occupano di disabilità e sociale.

Grandi emozioni durante le esibizioni di Alessio e Marika Selvaggio, Maria e Vicenzo nel tango e nella bachata, la campionessa paralimipica Giulia Giambrone che ha lasciato tutti senza fiato alzandosi dalla carrozzina e dimostrando grande passione e forza di volontà.

Sul palco il talento di tanti giovani. Uno spettacolo che ha abbattuto muri e barriere, che ha promosso l’accessibilità e la consapevolezza che diritti e passioni sono di tutti, che ha mostrato la cultura dell’inclusione sociale.





Luogo: Nuovo Teatro Zappalà, via Autonomia Siciliana, 123, PALERMO, PALERMO, SICILIA

