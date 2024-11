Tipo segnalazione: Bellezze artistiche e naturali

Domenica 3 visita guidata al sito archeologico non sempre accessibile

Per le aperture straordinarie diurne nei luoghi della cultura domenica 3 novembre dalle ore 9,00 alle 13,00 è possibile effettuare la visita all’area archeologica di Carminiello ai Mannesi. Si tratta di un’iniziativa sui temi della divulgazione archeologica promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. Le visite guidate gratuite al sito di Carminiello ai Mannesi saranno svolte dalla cooperativa Manallart. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite il numero di cellulare 327.0904928, oppure attraverso la mail prenotazioni@manallart.it. Il sito è ubicato nell’omonima via, una traversa di via Duomo, in cui si conserva parte di un isolato dell’antica Neapolis. Si possono riconoscere strutture dalla funzione residenziale e ambienti termali, nei quali si impianta successivamente un sacello dedicato al culto del dio Mitra, caratterizzato da un rilievo in stucco colorato con la scena dell’uccisione del toro da parte del dio ancora in parte riconoscibile. La datazione del complesso è collocabile fra la fine del I sec. a.C. ed il II sec. d.C. Le strutture, di notevole consistenza e articolate su più livelli, sono venute in luce a seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che causarono la distruzione della chiesa barocca in cui erano inglobate e sono fra le poche visibili a cielo aperto nell’ambito del centro storico di Napoli. L’iniziativa, già più volte proposta con un discreto riscontro di pubblico, si pone nell’ottica di incrementare l’offerta culturale del centro antico di Napoli, permettendo la visita di un sito archeologico non sempre accessibile. Le visite al sito archeologico sono gratuite e si effettueranno ogni 45′ a partire dalle 09:30 fino alle 12:30 (9:30-10:15-11:00-11:45-12:30). La manifestazione sarà ripetuta agli stessi orari e con le stesse modalità domenica 10 novembre.

Harry di Prisco





Luogo: Via Duomo, NAPOLI, NAPOLI, CAMPANIA

