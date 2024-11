“Un grande risultato. Un atto di correttezza da parte del manager dell’IRCCS Neurolesi Piemote che, dopo le ripetute segnalazioni da parte della Cisl Fp ha siglato la rettifica dei fondi contrattuali, che per mero errore avevano sottratto 186 mila euro dal fondo di premialità dei lavoratori. Un atto che non solo da ragione alla Cisl Fp del lavoro fin qui svolto, ricordo che le altre sigle sindacali affermavano con articoli a mezzo stampa che erano assolutamente corretti, ma rende giustizia a tutti i lavoratori dell’azienda.

Inoltre è stata finalmente pubblicata la graduatoria degli OSS, per i quali la CISL ha chiesto ed ottenuto la rettifica del punteggio CoVid attribuito dal protocollo d’intesa regionale con l’assessore Volo al personale che ha prestato servizio presso enti della regione siciliana. Grazie all’importante contributo dell’assessorato regionale alla sanità e del suo dirigente generale Iacolino. Naturalmente c’è ancora qualche punteggio da rivedere per alcuni lavoratori che non hanno avuto riconosciuti i titoli accademici e di servizio previsti nel bando ai sensi del DPR 220/2001, ma siamo certi che la lungimiranza del manager e dei suoi collaboratori sanerà molto presto anche queste criticità.

Intanto IRCCS sta procedendo a portare nuova linfa vitale nella sanità messinese grazie all’apertura di importanti reparti, per cui ci corre l’obbligo sollecitare ulteriormente l’attenzione dell’assessorato alla sanità al fine di assegnare i fondi necessari per la copertura di ulteriori posti di dotazione organica che consentano l’immissione in ruolo mediante stabilizzazione e concorso di personale ad oggi purtroppo rimasto disoccupato dopo il CoVid . Avanti così!” Lo dichiara il segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.