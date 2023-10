Non solo anteprime letterarie ma anche eventi speciali dedicati ad alcuni degli scrittori che hanno caratterizzato il Novecento e non solo. Oltre un mese di eventi che, dislocati, come di consueto, all’interno degli spazi del Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo, saranno i protagonisti della terza edizione di “Amici del libro al Salinas”, la rassegna letteraria ideata da Lia Vicari, già direttrice della libreria Feltrinelli di Palermo e da Caterina Greco, direttrice del Museo Regionale Antonino Salinas in collaborazione con CoopCulture e con l’associazione culturale Retablo.

E saranno 7 gli appuntamenti, dal 20 ottobre al 3 gennaio, con protagonisti, come sempre, scrittori di fama internazionale, case editrici che hanno fatto la storia del nostro paese e ultime uscite letterarie.

Si inizia Il 20 ottobre, alle 17.30, nell’Agorà del Salinas con la scrittrice Silvana La Spina che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “L’uomo di zolfo” (Bompiani editore), un romanzo dedicato alla figura di Luigi Pirandello.

Poi, il 27 ottobre, si terrà un evento speciale dedicato alla figura di Andrea Camilleri con la presentazione del libro postumo di Andrea Camilleri “Il Teatro certamente”, che è un dialogo sul mondo del teatro con il regista Giuseppe Di Pasquale (Sellerio editore). Dal dialogo tra i due infatti emerge l’idea che Camilleri aveva del teatro e della regia.

Il 4 novembre, Lisa Ginzburg, figlia di Carlo Ginzburg, presenta a Palermo la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Una piuma nascosta” (Rizzoli). Un libro che Lisa Ginzburg ha pensato come una storia luminosa sul tempo e le stagioni della vita, che parla di due famiglie, due amici, due amanti, e i loro chiaroscuri. Protagonisti Rosa e Tan e i loro luoghi dell’anima dove la memoria riaffiora insieme ai suoi demoni e alle sue dolcezze.

Il 17 novembre, il filosofo Luciano Canfora parlerà del suo “Guerra e schiavi in Grecia e Roma” (Sellerio), una lezione sulla società degli schiavi e sul nesso tra guerra ed economia.

Il 23 novembre sarà la volta dello scrittore e giornalista palermitano Roberto Alajmo che presenterà il suo “Abbecedario siciliano” (Sellerio editore).

Il 28 novembre, invece, in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino Amici del libro al Salinas ha deciso di dedicare una giornata per ricordarlo con l’ultima uscita di Silvio Perrella “Calvino” (Edizioni Laterza), un libro dedicato a Calvino in occasione di questo particolare anniversario.

La rassegna si concluderà il 3 dicembre, con Luca Sommi, giornalista e critico, che si occupa di letteratura, arte e politica e che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “La bellezza. Istruzioni per l’uso” (Baldini+Castoldi).

“Il nostro impegno è quello di legare sempre di più i luoghi della cultura, che abbiamo l’onore di gestire, alla comunità. In questo il Museo Salinas è uno straordinario caso di eccellenza– per Masino Lombardo, regional manager di CoopCulture – con la rassegna “amici del libro al Salinas” una vera comunità costruisce un momento di confronto con i grandi nomi dell’editoria”.



“Non c’è due senza tre – spiega Lia Vicari, direttrice artistica di Amici del libro al Salinas – l’avventura al museo Salinas con libri e scrittori continua. Sarà un’edizione dedicata ad alcuni mportanti scrittori contemporanei con un evento speciale dedicato a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita e con uno sguardo anche all’idea di teatro di Camilleri in un dialogo con il regista Giuseppe Dipasquale. Vi aspettiamo”.

