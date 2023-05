“Dopo gli incontri avuti in Commissione Salute, dopo le prese di posizione di famiglie e associazioni, chiedo al Governo Regionale di valutare le condizioni per prorogare la convenzione che attualmente lega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma al Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo di Taormina. E’ una questione di buon senso, per dare risposte di ordine sanitario e sociale alle legittime aspettative dei piccoli pazienti e delle loro famiglie che non possono rimanere nel limbo dell’incertezza. La proroga si rende necessaria, a mio avviso, in attesa di definire tempi di avvio delle attività mediche nel nuovo centro di cardiologia pediatrica di Palermo previsto dalla rete sanitaria approvata nel 2019. Al contempo, si può valutare la richiesta di deroga al Governo Nazionale al DM 70/2015 che prevede l’istituzione di una cardiochirurgia pediatrica ogni 5 milioni di abitanti così come è stato fatto in altre regioni che pure non hanno le stesse caratteristiche orografiche e le condizioni di viabilità della Sicilia”.

Lo dichiara l’on. Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commisione Salute all’ARS.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.